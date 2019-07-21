Ученые до атомов изучили доставленный СССР лунный грунт

Ученые Института геохимии и аналитической химии РАН провели новые исследования грунта, доставленного с Луны 50 лет назад. Они сумели рассмотреть «пылинку» до атомной решетки.

По словам исследователей, еще в те времена между США и СССР была достигнута договоренность, что половину доставленного лунного грунта оставят для ученых будущего. Они уточнили, что 50 лет назад СССР доставил на Землю 326 граммов грунта с Луны, США - 391 граммов.

«Изначально мы и американцы решили, что для исследования будет использоваться только половина имеющегося лунного грунта, а вторая останется для изучения будущими поколениями», - заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта.

Как объяснил Слюта, за прошедшие 50 лет аппаратура для исследования грунта сильно изменилась. Сейчас в арсенале ученых имеются электронные микроскопы, которые позволяют исследовать одну частицу лунного грунта, размером около 100 микрон, до уровня атомной решетки, сообщает РИА Новости.