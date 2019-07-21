В Барселоне похитители два дня держали в плену туристку из России

В Испании по подозрению в похищении и насилии над россиянкой задержали двух граждан Румынии. Инцидент произошел в Барселоне.

Как известно, одинокую туристку из России, уснувшую на автовокзале, похитили и удерживали в плену более двух суток. Похитители применяли в отношении девушки физическое и сексуальное насилие.

После того, как пострадавшей удалось сбежать и сообщить о случившемся, местные правоохранители задержали двух подозреваемых в преступлении граждан Румынии и одну испанку, которая предположительно также может быть причастна к происшествию. В настоящий момент продолжаются поиски еще двух подозреваемых мужчин. Об этом сообщает издание El Periodico.

Сообщается, что до нападения пострадавшая туристка проживала вместе со своей матерью в городе Бенидорм в Валенсии. Она уже обратилась в консульство РФ с просьбой выдать документы для возвращения на родину в связи с потерей загранпаспорта.