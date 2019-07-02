Лев Лещенко не увидел ничего страшного в проезде Пугачевой на автомобиле по вокзальному перрону

Народный артист РСФСР, певец и автор песен Лев Лещенко прокомментировал «Звезде» инцидент с участием российской примадонны Аллы Пугачевой на Рижском вокзале, где она проехалась на личном автомобиле прямо по перрону. По мнению артиста, особенно обсуждать в сложившейся ситуации нечего.

«Сейчас начнется обсуждение, народ втягивают в эту историю. А зачем? Больше нет проблем у нас в Отечестве? Алла Борисовна - публичный человек, она должна была пешком с чемоданом идти и тащить его в вагон? За ней все пристально смотрят. Это не тема для обсуждения», - заявил певец.

Напомним, ранее на Рижском вокзале Аллу Пугачеву доставили прямо к вагону на автомобиле. Артистка вышла из него, после чего села на поезд дальнего следования Москва - Рига. Пользователи Интернета по-разному отреагировали на ситуацию, с одной стороны, не увидев в ситуации ничего дурного, а с другой - возмутившись произошедшим. В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД пообещали провести проверку действий сотрудников служб Рижского вокзала.