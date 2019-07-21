Новый вид туризма появился в России

В России за последние 5 лет более, чем на 40% вырос спрос на так называемые bleisure-путешествия. Слово «bleisure» расшифровывается, как business (бизнес) и leisure (досуг). То есть это совмещение деловой поездки, командировки, и отдыха.

Специалисты прогнозируют, что в скором времени спрос на bleisure-путешествия вырастет до 60%. И это не удивительно. Сейчас на рынке труда большая концентрация так называемого поколения миллениалов, - людей, родившихся после 1981 года и характеризующихся глубокой вовлеченностью в цифровые технологии. Такие работники предпочитают объединять личную жизнь и работу. И все чаще по своей инициативе продлевают присутствие в городе, в который приехали по рабочим вопросам. Таким образом они расширяют свои горизонты и узнают новые места.

По мнению экспертов, работающие в России зарубежные компании, внедряют такой формат путешествия в качестве поощрения. Считается, что оно мотивирует сотрудника, а так же позволяет поддерживать необходимый баланс между работой и личной жизнью, пишет «Российская газета».