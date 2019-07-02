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В Петербурге девушка полтора километра «катала» мужчину на капоте: видео

Кристина Волкова
15:49 02.07.2019
Маршрут в полтора километра пролегал по центру Санкт-Петербурга от метро «Звездная» до улицы Орджоникидзе.
© Видео: VK © Фото: VK.com

В центре Санкт-Петербурга девушка - владелица серебристого Сhevrolet Cruze провезла на капоте своего автомобиля мужчину. При этом, по словам очевидцев, выражение ее лица оставалось спокойным.

Инцидент произошел утром 2 июля в Московском районе Северной столицы. Кадры экстремальной поездки выложил в социальной сети «ВКонтакте» один из очевидцев события, при этом, как он отметил, поездка продолжалась около полутора километров по улице Ленсовета от метро «Звездная» до улицы Орджоникидзе. На видео также запечатлено, что спустя короткое время при подъезде к остановке общественного транспорта мужчина устал держаться руками за капот и при торможении автомобиля слез.

После он попытался обойти машину и взять девушку за руку, однако та нажала на газ и скрылась за поворотом.

В свою очередь, по данным «Фонтанки», автоледи пыталась избавиться от настойчивого ухажера, который хотел познакомиться с ней на улице. Когда она отказала мужчине и закрыла дверь, он влез на капот и заявил, что не спустится на землю до тех пор, пока девушка не скажет ему «да».

«У меня просто не было других вариантов, так как полиция в тот момент мне не помогла. Я, конечно, не собиралась его убить, я так, аккуратненько его везла», - рассказала владелица машины Диана.

В полиции и ГИБДД официальных комментариев по поводу произошедшего пока не было.

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