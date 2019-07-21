В Японии более 110 тысяч человек эвакуированы из-за ливневых дождей

Юго-запад Японии накрыли ливневые дожди. Причиной стихийного бедствия, значительно повлиявшего на местную инфраструктуру, стал тайфун «Данас».

Буйство стихии привело к отмене 14 авиарейсов и эвакуации более чем 110 тысяч человек. Помимо них, еще 245 тысяч японцев получили рекомендации об эвакуации.

Как сообщает телеканал NHK, в частности, пострадали ряд районов в Хиросиме на острове Хонсю и в Фукуоке на острове Кюсю – объявлен четвертый уровень погодной опасности из пяти возможных, что означает скорейшую эвакуацию.