Груда метала: опубликованы первые кадры с места смертельного ДТП на Кутузовском проспекте

Опубликовано видео с места массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, где столкнулись три автомобиля.

В результате трагедии погибли двое и получили ранения пять человек. С места происшествия они были срочно госпитализированы. Первую помощь участникам аварии оказывали другие водители, оказавшиеся свидетелями случившегося.

Некоторое время движение по Кутузовскому проспекту было сильно ограничено, из-за чего образовался затор. Сейчас разбитые машины погрузили на эвакуаторы, а осколки стекла и фрагменты кузовов убрали с проезжей части. Движение приходит в норму. На месте работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства инцидента.