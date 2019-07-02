Возле загадочного захоронения в Египте нашли «путь в загробный мир»

Польские археологи сообщили еще одну новость с места раскопок у пирамиды Джосера. Помимо нескольких десятков странных мумий, им удалось изучить целый комплекс сооружений и Сухой ров. Как предполагают ученые, такие постройки могли символизировать путь в загробный мир. Об этом сообщил сайт Science in Poland.

Пирамида фараона Джосера считается самой старой пирамидой в мире. Здесь регулярно проходят экспедиции и раскопки, однако на область возле пирамиды ученые обратили внимание только недавно.

Ранее сообщалось, что там же обнаружили около 40 странных мумий. Они были забальзамированы не полностью, а на крышках их саркофагов были странные иероглифы, которые, возможно, свидетельствуют о том, что написавший их был неграмотным. Однако сказать точнее можно будет только после проведенного исследования.