Военнослужащие ЦВО начали эвакуацию жителей Тулуна с помощью плавающих транспортеров

В городе Тулуне Иркутской области начался процесс переправы жителей через реку Ию. Помощь в этом оказывают плавающие транспортеры Центрального военного округа.

На отрезанной паводком стороне находится главная больница. К тому же, многим местным жителям необходимо забрать оставшееся на том берегу имущество.

Чтобы наладить надежное транспортное сообщение через затопленные территории, Министерство обороны России доставит из Барнаула и Новосибирска шесть механизированных мостов, каждый из которых позволяет развернуть переправу длиной 40 метров.

Военные повара приступили к выпечке хлеба: мобильная пекарня может производить более двух тонн продукции ежедневно. Местные жители получают всю помощь бесплатно.

Ко всему прочему, в Иркутскую область также направлена оперативная группа войск РХБЗ - химики проведут дезинфекцию на тех территориях, где стихия отступает.

Напомним, Иркутская область страдает от сильного наводнения. Одним из самых пострадавших от него городов стал Тулун. В пик наводнения уровень воды в местной реке Ие достиг 14 метров при критическом уровне в семь метров. Это привело к прорыву местной дамбы и затоплению города.