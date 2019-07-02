«Глупость неимоверная»: Винокур прокомментировал проезд Пугачевой на автомобиле по вокзальному перрону

В том, что Народную артистку России Аллу Пугачеву довезли на автомобиле к вагону поезда нет ничего страшного. Такое заявление в беседе с корреспондентом «Звезды» сделал известный российский юморист, Народный артист РСФСР Владимир Винокур.

Поднявшуюся вокруг инцидента шумиху артист назвал «неимоверной глупостью».

«Глупость неимоверная. Заехала великая артистка. Ей не 20, не 30 лет. Ей 70 лет. Ее подвезли к вагону. Мало ли как она себя чувствовала. Ее подвезли, она вышла из машины и зашла в вагон. После этого автомобиль уехал. Там рядом с перроном ворота. Туда въехать элементарно. Машина же не через вокзал ехала. Нормально все», - прокомментировал случившееся Винокур.

Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором Аллу Пугачеву доставили к вагону на автомобиле. Инцидент произошел на Рижском вокзале российской столицы. Примадонна вышла из транспортного средства, после чего села на поезд дальнего следования Москва - Рига.

Пользователи Интернета по-разному отреагировали на почести, оказанные артистке. Одни не увидели в этом ничего дурного, другие же возмутились произошедшим.

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД инцидент также не остался незамеченным. В компании пообещали провести проверку действий сотрудников служб Рижского вокзала Москвы.