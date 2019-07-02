Журналисты ВГТРК попали под минометный обстрел в Донецке
Съемочная группа ВГТРК снимала последствия обстрелов в поселке Александровка и сама оказалась под огнем ВСУ.
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
Съемочная группа ВГТРК попала под минометный обстрел в поселке Александровка на западе Донецка. Об этом сообщает Inside Donetsk.
ВСУ открыли огонь, когда журналисты снимали последствия ночного и утреннего обстрелов населенного пункта. В результате произошедшего, по данным СМИ, никто не пострадал.
По словам жителей поселка, обстрел продолжается. ВСУ применяют против мирных жителей 120-миллиметровые минометы.