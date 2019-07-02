Три автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте Москвы

Два человека погибли и еще пятеро получили тяжелые травмы в результате столкновения трех автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Очевидцы происшествия публикуют видео в социальных сетях. На них видно, какой силы был удар. Фрагменты кузовов разбросаны по дороге. Прибывшим на место ЧП спасателям и случайным свидетелям пришлось извлекать людей из машин при помощи специального оборудования.

Часть Кутузовского проспекта перекрыта. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.