Три автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте Москвы
Зажатых в помятых автомобилях людей пришлось извлекать при помощи специального оборудования.
© Видео: Ру_ЧП, ВКонтакте © Фото: Graf Slavikoff, YouTube
Два человека погибли и еще пятеро получили тяжелые травмы в результате столкновения трех автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Очевидцы происшествия публикуют видео в социальных сетях. На них видно, какой силы был удар. Фрагменты кузовов разбросаны по дороге. Прибывшим на место ЧП спасателям и случайным свидетелям пришлось извлекать людей из машин при помощи специального оборудования.
Часть Кутузовского проспекта перекрыта. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.