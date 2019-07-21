В Петрозаводске силачи сдвинули на метр 46-тонный танк Т-80: видео

В Петрозаводске участники соревнований силачей Strongman Champion League сдвинули с места танк Т-80 весом 46 тонн. Мероприятие прошло на набережной города, а участники теперь претендуют на рекорд Гиннесса.

В первенстве поучаствовали силачи из Финляндии, Латвии, Швеции, Голландии, Ирландии, Великобритании, России, Грузии и других стран. Одиночные попытки россиян в упражнении «Тяга танка» не увенчались успехом, поэтому установить рекорд удалось сообща.

Судьи провели жеребьевку и сформировали тройки силачей. Группа из россиянина, шведа и англичанина с первой попытки сдвинула танк почти на метр, а следом за ними успех продолжила тройка из России, Белоруссии и Латвии.

Площадкой для состязаний стал уникальный уличный тренажерный зал, расположенный на набережной Онежского озера в столице Карелии. После «Тяги танка» спортсмены выполнили ряд других упражнений, чтобы в итоге определить сильнейшего в российском этапе соревнований.