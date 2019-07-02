Опубликованы фотографии с места взрыва бензовоза в Нигерии

По меньшей мере 50 человек погибли в результате взрыва бензовоза в Нигерии. Еще 70 человек получили ранения во время трагического инцидента.

Как пишет местный Sputniknews, ЧП произошло в понедельник, 1 июля, в штате Бенуэ на юго-востоке страны. По сообщениям очевидцев, бензовоз съехал с дороги и опрокинулся, после чего к машине подбежали местные жители, чтобы собрать сочившееся из него топливо.

Когда возле грузовика находились десятки человек, прогремел взрыв. Как позже заявил местный чиновник Гвер Кристофер Ави, во время происшествия 50 человек «просто сгорели заживо».

Также, согласно материалу издания, взрыв был такой силы, что пострадали близлежащие дома.