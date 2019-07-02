В Турции вспыхнул нефтяной танкер с матросами на борту

Один человек погиб и еще 16 получили ранения в результате сильного пожара на борту нефтеналивного танкера в турецком порту. Инцидент произошел на западе страны в провинции Измир.

Незадолго до трагедии судно встало на якорь в специальной гавани нефтехимического завода Petkim, сообщает новостное агентство Anadolu. По словам очевидцев, все произошло внезапно.

«Инцидент произошел на пирсе во время заполнения танкера жидкими углеводородами. Благодаря оперативным действиям пожар был потушен. Сейчас продолжаются работы по охлаждению судна», - цитирует агентство сообщение пресс-службы Petkim.

Как стало известно позже, в результате возгорания были госпитализированы 15 итальянских моряков и один рабочий нефтехимического завода, которые в момент пожара находились на борту танкера.

Причину ЧП устанавливает специальная комиссия. В настоящий момент порт закрыт, ведется следствие.