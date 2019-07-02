В Харькове «повесили» депутатов, голосовавших за переименование улицы в честь маршала Жукова

В Харькове у здания городского совета повесили чучела депутатов, проголосовавших за переименование одной из улиц в честь маршала СССР Георгия Жукова. Идея перфоманса принадлежала сторонникам партии «Национальный корпус».

Возле мэрии также возложили цветы и поминальные венки. Таким образом, сообщает местный телеканал АТН, националисты хотели показать, что намерены бороться с коррупционерами и теми, кто поддерживает инициативу создания Харьковской народной республики (о формировании ХНР было объявлено одновременно с Донецкой народной республикой в 2014 году, однако протест удалось подавить).

В полиции рассказали, что заявлений на проведение акции не поступало. Поучаствовало в перфомансе около 30 человек.

За возвращение прежнего названия проспекту, переименованному в 2016 году в честь основателя Украинской Хельсинской группы Петра Григоренко, Харьковский горсовет проголосовал 19 июня. За высказались 59 депутатов, против - 13. Инициативу поддержал сам мэр Харькова Геннадий Кернес. По мнению начальника отдела по вопросам топонимики Алексея Хорошковатого, возвращение прежнего названия не должно попасть под действие украинского закона «О декоммунизации», в рамках которого переименовываются населенные пункты и улицы, носившие имена советских государственных деятелей и героев Великой Отечественной войны.