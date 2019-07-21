Volvo отзывает полмиллиона машин из-за угрозы возгорания

Шведский концерн Volvo отзывает 507 тысяч автомобилей по всему миру. Причиной является один из пластиковых компонентов двигателя, который от нагревания может расплавиться и даже вызвать возгорание.

В пресс-службе компании не уточняют какой именно компонент вызывает у них опасение. Однако им известно о нескольких случаях возгорания, которые обошлись без пострадавших.

Концерн отзывает на бесплатный ремонт автомобили с дизельным двигателем, которые были произведены в период с 2014 по 2019 годы. Это касается таких популярных моделей, как V40, V60, V70, S80, XC60 и XC90, сообщает телеканал SVT.

На данный момент Volvo планирует отозвать 86 тысяч машин в Швеции, 54 тысячи в Германии и 37 тысяч в Нидерландах.