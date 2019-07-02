Климатическая аномалия: ученые нашли причину паводка в Иркутской области

Причиной катастрофического паводка в Иркутской области стали глобальные изменения климата и атмосферные аномалии.

К такому выводу пришли специалисты географического факультета Иркутского государственного университета, которые занимаются изучением метеорологии и физики околоземного пространства.

Анализируя материалы наблюдений, эксперты пришли к выводу, что в Приангарье сложилась уникальная ситуация, а именно тесное взаимодействие трех воздушных масс: арктической, субтропической и крайне редкого в регионе влажного воздуха с Тихого океана на высотах нижней и средней тропосферы. Об этом сообщается на официальном сайте университета.

Таким образом, период максимума осадков и сезонный подъем уровня рек в регионе совпали по времени с выходом первого тропического сезона циклонов. Специалисты не исключают, что подобные климатические катастрофы возможны в будущем.

«В условиях наблюдаемой тенденции увеличения положительных аномалий температуры воздуха и сумм атмосферных осадков в июне вероятность сильных и продолжительных осадков в Иркутской области определяется как высокая. В то же время с учетом возросшей повторяемости блокирующих антициклонов возрастает вероятность и засушливых периодов», - заявила доцент кафедры ИГУ кандидат географических наук Инна Латышева.

В настоящее время в шести регионах Иркутской области объявлен режим ЧС из-за паводка. Критическая ситуация сложилась в Тулунском, Зиминском, Куйтунском, Чунском, Нижнеудинском и Тайшетском районах. В результате выхода из берегов крупных рек в зоне подтопления оказались более шести с половиной тысяч жилых домов. Число жертв наводнения достигло 16 человек.