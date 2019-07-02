В МИД РФ возложили ответственность за действия Ирана по лимитам низкообогащенного урана на США

Превышение Ираном лимита по запасам низкообогащенного урана вызвано американскими санкциями. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

По его словам, запрещая странам приобретать у Ирана излишки низкообогащенного урана и тяжелой воды, США, «по сути дела, запретили всем государствам - членам ООН выполнять резолюцию СБ ООН, которая одобрила Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию иранской ядерной программы».

Лавров подчеркнул, что добровольные обязательства Тегерана соблюдать лимиты запасов низкообогащенного урана и тяжелой воды были неразрывно связаны с закрепленным в СВПД правом государства продавать излишки сверх установленных лимитов. Глава МИД РФ напомнил, что Тегеран продавал эти излишки в другие страны даже после того, как в мае прошлого года Вашингтон объявил о выходе из ядерной сделки. Но в мае этого года США приняли новый пакет санкций, запрещающий на этот раз кому-либо приобретать у Ирана излишки низкообогащенного урана и тяжелой воды.

«Нужно видеть всю полноту картины, а не просто концентрироваться на том, что сегодня сделал Иран», - объяснил Лавров.

Глава МИД РФ также призвал европейских коллег осознать свою ответственность за сохранение СВПД и выполнять в рамках Плана важнейшее обязательство перед Ираном - обеспечивать экономические интересы государства.

После введения американских санкций Тегеран перестал соблюдать договоренности по ограничению запасов обогащенного урана и тяжелой воды, используемой в ядерных реакторах, и превысил потолок в 300 килограммов.