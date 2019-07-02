В Москве обнаружен клад стоимостью в миллион рублей

Столичные археологи обнаружили в Костянском переулке жестяную банку с монетами, датированными концом XIX - началом XX века. Сама емкость сохранилась только частично, а вот хранившиеся в ней ценности остались нетронутыми. Обнаружили клад в подвале ранее разобранного старого дома. О находке сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

© Пресс-служба Мосгорнаследия

Номинал монет - пять и десять рублей. Как предполагают специалисты, они были спрятаны в годы либо Первой мировой войны, либо Гражданской войны.

Пока археологи работают с находкой. Дело в том, что некоторые монеты спеклись и их предстоит разделить. Именно поэтому сказать точно, сколько их было в банке, невозможно. По словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, их может быть порядка 60 штук.

Пока это один из самых крупных кладов, найденных в Москве. По предварительным данным, его стоимость составляет порядка миллиона рублей.