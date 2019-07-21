Рябков обсудил с Мадуро присутствие российских компаний в Венесуэле

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал, что во время проведенных встреч в Каракасе, обсуждалась тема расширения присутствия российских компаний в Венесуэле.

Дипломат прибыл в Каракас с целью участия в министерской встрече Координационного бюро Движения присоединения. В ходе визита Сергей Рябков провел встречу с главой Венесуэлы Николасом Мадуро.

По словам замглавы МИД РФ двусторонняя повестка отношений России и Венесуэлы «очень позитивная».

«Мы также обсудили подробно область нашего двустороннего сотрудничества и инициатив, торговли, которая растет», - приводит слова Рябкова РИА Новости.

Дипломат уточнил, что обсуждались идеи в каких именно областях расширить присутствие российских компаний в Венесуэле. Рябков назвал машиностроение, фармацевтику и углеводороды.