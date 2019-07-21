ВСУ готовятся «дать отпор» несуществующим российским войскам в Чернобыле

Бойцы ВСУ готовы противостоять «угрозе» российских войск в белорусской части Чернобыльской зоны, об отсутствии которых на данной территории официально заявило Минобороны Белоруссии.

Сообщение о якобы появлении войск опубликовал на своей странице в Facebook украинский политический эксперт Владимир Мартынюк. По его словам, жители Иванковского района близ границы с Белоруссией якобы рассказали ему о каждодневных учениях россиян в белорусской части Чернобыльской зоны. Военнослужащие Украины тут же объявили о готовности к боевым действиям, хотя белорусская сторона официально заявила, что ничего подобного в зоне отчуждения не происходит.

«В настоящее время факт присутствия российских войск у северной границы Украины на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения уже проверяется», - говорится в сообщении 61-й отдельной пехотной егерской бригады ВСУ в Facebook.

Каким образом проводится проверка, не сообщается; почему военнослужащие решили проверить неподтвержденные данные из социальных сетей и не поверили официальному национальному ведомству – неизвестно.

Между тем, Украина готова предоставить зону отчуждения для проведения учений НАТО и ЕС. Учебно-тренировочные мероприятия могут быть направлены на отработку предупреждения и ликвидации аварий схожего чернобыльской характера.