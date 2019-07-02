Ребенок едва не погиб, провалившись в открытый люк в Чебоксарах: видео

В Чебоксарах расследуют новый факт халатности коммунальщиков, которая чуть было не привела к гибели ребенка: двухлетняя девочка упала в неогороженный канализационный люк. ЧП попало в объектив камеры наблюдения.

Рабочие, проводившие ремонт, ушли, не закрыв колодец. А мать с дочерью этого не заметили. Женщина, увидев, что случилось, подняла тревогу. Ребенка быстро достали. Обошлось без серьезных травм.

Правоохранительные органы завели уголовное дело в отношении сотрудника «Водоканала», оставившего люк открытым.