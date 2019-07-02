Захарова прокомментировала слова Вакарчука о российском Крыме

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова лидера украинской группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука о российском Крыме.

«Что-то я уже за них волнуюсь», - написала дипломат на своей странице в Facebook.

Ранее стало известно, что во время выступления в Харькове певец затронул тему о необходимости перемен на Украине. Лидер группы «Океан Эльзы» начал рассуждать о боевых действиях на Донбассе, а также о полуострове Крым. Он заявил, что «Россия аннексировала российский Крым». Его оговорка стала предметом обсуждения не только на Украине, но и в России.

После референдума, проведенного в марте 2014 года, Крым и Севастополь вошли в состав России. Тогда большинством голосов жители высказались за воссоединение с РФ.