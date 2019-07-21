Отдохнул с огоньком: в Англии осудили устроившего поджог «человека-факела»

Во время поджога магазина в Селби, графства Северный Йокшир, злоумышленник пострадал сам. Огонь настолько быстро начал распространяться по зданию, что поджигатель не успел скрыться с места преступления и вспыхнул, как факел. В Сеть попала запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как «человек-факел» стремительно убегает от охваченного пламенем здания в соседний переулок.

По сообщению полиции Северного Йокшира, преступление было совершено еще в марте. Все произошло ночью, примерно в 03:50 местными жителями были вызваны спасательные службы. Быстро приехавшим пожарным удалось сбить пламя, и оно не перебросилось на соседние здания. После ликвидации пожара, специалисты установили, что был совершен поджог.

Прибывшие на место преступления полицейские обнаружили в соседнем переулке еще тлеющую одежду. По анализу ДНК следователи смогли предъявить обвинения 40-летнему Любосу Филеку.

«К счастью, нам удалось очень быстро идентифицировать и отследить этого преступника, и мы благодарны за информацию, предоставленную жителями Селби», - сказал констебль Питер Смит.

В результате поджога мужчина и сам пострадал. Он получил ожоги лица, рук и тела. На предварительных слушаниях, он отрицал свою вину, утверждая, что в ночь поджога был в доме своей подруги. Но позднее, все-таки сознался в преступлении, сообщается на сайте полиции Северного Йокшира.

Любос Филек нанес магазину ущерб на 100 тысяч фунтов. Суд признал его виновным и присудил наказание, в виде лишения свободы, сроком на 5 лет и 8 месяцев. Интересно, что полицейским так и не удалось выяснить, зачем мужчина поджег магазин.