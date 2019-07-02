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«Лексусы» и «Майбахи»: какие автомобили встречали Пугачеву на перронах вокзалов

Лина Давыдова
14:02 02.07.2019
Алла Пугачева предпочитает самолетам поезда и довольно часто совершает поездки по железной дороге.
© Видео: alla_pugacheva_forum, instagram © Фото: alla_pugacheva_forum, instagram

Алла Пугачева довольно часто совершает поездки по железной дороге. Певица боится летать и предпочитает самолетам поезда. Случай с проездом автомобиля примадонны по перрону Рижского вокзала - не первый. На это указал паблик «Медиакиллер».

Журналисты напомнили, как в 2011 году Алла Пугачева отправилась в Крым в собственном вагоне. На перроне ее встретил черный Lexus. Еще один похожий случай произошел в 2016 году в Санкт-Петербурге. Пугачева прибыла на Московский вокзал на творческое мероприятие, посвященное 80-летию Раймонда Паулса. По словам пассажиров прибывших в это же время поездов, пока примадонна шла по перрону в окружении персонала, им пришлось сидеть в закрытых вагонах.

А в 2018 году в Сети появилась фотография, на которой Пугачева садится в черный Maybach, встречавший ее прямо на одном из путей. По данным СМИ, помимо автомобиля класса люкс, на перроне стоял микроавтобус, который встречал персонал певицы - телохранителей, личного повара, няню для детей.

Инцидент, привлекший внимание прессы недавно, произошел на Рижском вокзале. В Сеть были выложены кадры, на которых Алла Пугачева едет по платформе на своем лимузине. При этом перрон пуст, никого из пассажиров на нем нет.

Поездка Аллы Пугачевой по перрону разделила пользователей на два лагеря. Кто-то не увидел ничего плохого в том, что артистке позволили подъехать к вагону. Другие посчитали, что запрет на выезд личного автотранспорта должен применяться ко всем людям без исключения - даже к таким титулованным артистам.

В окружении Пугачевой «Звезде» прокомментировали инцидент. Представитель певицы объяснила, что примадонна прибыла на Рижский вокзал за час до отправления поезда, когда никого из пассажиров не было.

«Алла Борисовна могла прекрасно дойти пешком, дело не в ней. У нас до этого "Газель" с чемоданами проехала, потому что на Рижском вокзале нет грузчиков», -  заявила в разговоре со «Звездой» представитель примадонны.

Она также добавила, что автомобиль певицы двигался по технической зоне и не мог никому помешать.

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