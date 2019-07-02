Зеленский повторно попросил Раду рассмотреть вопрос об отставке главы МИД и генпрокурора

Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной раде с просьбой рассмотреть представление об увольнении генерального прокурора страны Юрия Луценко и украинского министра иностранных дел Павла Климкина с должности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

В тексте отмечается, что Зеленский просит рассмотреть указанные вопросы безотлагательно.

В начале июня Верховная рада отклонила отставку главы МИД Павла Климкина и министра обороны Степана Полторака. Парламентарии не набрали необходимые 226 голосов. За отставку Климкина проголосовали 147 депутатов, уход Полторака поддержали всего 67 народных избранников.

Напомним, глава МИД подал заявление об уходе по собственному желанию еще 17 мая. Климкин заявлял, что хочет баллотироваться в парламент со своей командой, и в конце весны попросил депутатов принять его отставку.