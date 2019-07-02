Мужчина нашел в поле под Рязанью два боевых огнемета

Житель Рязанской области обнаружил два боевых огнемета «Шмель», закопанных в цинковом ящике в поле. Находку удалось найти вблизи села Старый Киструс.

Как уточнили в Росгвардии, об оружии мужчина незамедлительно сообщил в полицию. Прибывшие на место правоохранители решили уничтожить боеприпасы на месте, поскольку их транспортировка была небезопасной.

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«В районе 18.30 находку с соблюдением всех мер безопасности уничтожили накладным зарядом», - цитирует сообщение портал издательства «Пресса».

Все обстоятельства инцидента в настоящее время устанавливаются.