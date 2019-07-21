Замглавы МИД РФ Рябков встретился с президентом Венесуэлы

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков провел встречу с главой Венесуэлы Николасом Мадуро. Политик посетил Каракас с целью участия в министерской встрече Координационного бюро Движения присоединения.

«Мы имели честь быть принятыми президентом Николасом Мадуро», - цитирует ТАСС слова Рябкова.

Ранее он уже обсуждал тему ситуации в Венесуэле с заместителем госсекретаря США Андреей Томпсон. Но сделано это было, по его словам, не в том ключе, в котором ее сейчас все обсуждают.