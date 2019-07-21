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В поисках пришельцев: на штурм «Зоны 51» собрались почти два миллиона человек

Василиса Морозова
23:56 21.07.2019
По предварительным подсчетам, реализовать штурм «Зоны 51» готовы почти 2 миллиона человек со всего мира.
В поисках пришельцев: на штурм «Зоны 51» собрались почти два миллиона человек
© Фото: flickr

Около двух миллионов пользователей социальной сети Facebook намерены 20 сентября брать штурмом военную базу США, так называемую «Зону 51», в штате Невада. Они уверены, что власти Штатов скрывают там пришельцев.

Дело в том, что американская база является действующим полигоном, причем ВВС США готовы построить вокруг оборонительную стену. Однако «Зона 51» долгое время является спорной территорией, связанной с различными конспирологическими теориями, согласно которым на ее территории проводятся опыты над инопланетянами, а военные испытывают аналоги инопланетных кораблей.

Очередным поводом стало заявление Пентагона, что на базе разрабатываются летательные аппараты нового типа, после того, как территория была частично рассекречена в 2013 году.

Организаторы штурма в соцсетях заявляют, что «это было шуткой», а штурм и вовсе не осуществится. При этом пользователи Facebook активно обсуждают идею прорыва в «Зону 51». Люди со всего мира готовятся к путешествию в Неваду, чтобы, наконец, узнать правду. В настоящее время почти 2 млн пользователей заявили о том, что пойдут на штурм, еще 1,3 млн «заинтересовались» этой идеей.

В Пентагоне раскритиковали идею штурма американской базы, пригрозив «уничтожением». Об этом заявила представитель ВВС США Лора МакЭндрюс.

Эксперты уверены, что «полная тайн территория» является лишь секретной исследовательской базой, которая находится далеко от цивилизации, поэтому до нее крайне тяжело добраться.

Существует масса теорий о «Зоне 51», о самых известных из них напомнила газета Daily Star.

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