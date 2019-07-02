Число стран с безвизовым въездом для россиян удвоилось за десять лет

В 2019 году количество стран, куда россияне могут поехать без оформления визы, выросло до 116. При этом еще десять лет назад их было всего 60.

Индекс паспортов, который отражает изменения в безвизовом режиме стран на начало третьего квартала 2019 года, составили эксперты консалтинговой компании Henley&Partners. Россия заняла в нем 51-е место. Число стран с безвизовым въездом для россиян уменьшилось по сравнению с прошлым кварталом: тогда их было 118. Связано это с ужесточением визовой политики Джибути и Бенина.

Лидерами нового рейтинга оказались Япония и Сингапур, граждане которых могут посещать без визы 189 государств и территорий. Следом идут Южная Корея, Германия и Финляндия со 187 странами. Третью строчку между собой разделили Дания, Италия и Люксембург со 186. Труднее же всего ездить по миру жителями Афганистана: без оформления визы им доступно всего 25 государств.

Ранее министры иностранных дел России и Мальдивской Республики Сергей Лавров и Абдулла Шахид подписали соглашение о взаимной отмене визового режима. Регулярные рейсы Москва - Мале осуществляются российскими авиакомпаниями с 2010 года.