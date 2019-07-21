В небе над Петербургом: репетицию парада ко Дню ВМФ сняли с Ил-78

Тренировка пролета парадного строя морской авиации в рамках подготовки к Главному военно-морскому параду состоялась над Санкт-Петербургом.

Инженерно-технический состав четырех оперативных аэродромов Западного военного округа, находящихся на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Вологодской областей и Республики Карелия, обеспечил вылет экипажей боевых самолетов и вертолетов на тренировку.

Над центральной частью Санкт-Петербурга в районе Сенатской площади и над Невой в едином строю пролетела парадная группа авиации, составом тактических групп по классам воздушных судов в соответствии с решаемыми задачами. «Звезда» публикует уникальные кадры из кабины танкера-топливозаправщика Ил-78, снятые над историческим центром города на Неве.

Как сообщила пресс-служба Западного военного округа, в тренировке приняло участие более 40 самолетов и вертолетов от соединений и воинских частей Воздушно-космических сил, Военно-Морского Флота, Балтийского, Северного, Черноморского, Тихоокеанского флотов: самолеты Су-24, Су-25, Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения А-50, самолет-топливозаправщик Ил-78, Бе-200, Ту-142, Ил-38, а также вертолеты Ми-8, Ка-27М, Ка-28, Ка-29.