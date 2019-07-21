В США объяснили «разрушительное влияние России» на примере пиццы

В США решили на примере пиццы с ананасами объяснить, как некие «российские агенты» могут пытаться «разделить американцев».

Данным вопросом занялось Министерство внутренней безопасности США. На примере бытующих у американцев разногласий на тему, может ли ананас быть начинкой для пиццы, ведомство попыталось в форме, как в нем выразились, шутливого предупреждения рассказать гражданам США о «пропагандистских компаниях», якобы исходящих от России.

В сообщении говорится о том, что «иностранные агенты» могут посеять раздор в американском обществе, внедряя тему о том, что любить пиццу с ананасами – это по-американски, и наоборот.

«Они (иностранные агенты – прим. ред.) хотят видеть нас разделенными», - говорится в сообщении, которое цитирует ABC.

При этом в министерстве отметили, что в настоящий момент не располагают доказательствами того, что Россия или какие-либо другие страны проводят «информационные операции против начинок для пиццы».

Между тем, ресторан Ledo Pizza в Вашингтоне в течение трех дней продавал пиццу в честь дня рождения президента России Владимира Путина. Посетители заведения могли заказать пиццу Hot Like Putin («Острый, как Путин») с говядиной, луком, маринованными огурцами и специями с 7 по 9 октября.