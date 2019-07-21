Тимошенко заявила о готовности создать коалицию с Зеленским

Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко объявила о готовности создать коалицию с партиями «Слуга народа» Владимира Зеленского и «Голосом» Святослава Вакарчука.

Вместе с тем она отметила, что на парламентских выборах партия президента заняла первое место, и именно в руках Зеленского находится вопрос формирования коалиции.

«Только президент Украины и его партия будут принимать решение, с кем создать коалицию, кого выдвигать на должность премьер-министра, а также на должности министров, это только в его руках», - заявила на пресс-конференции по результатам выборов в Верховную раду Тимошенко, передает УНИАН.

Политик также добавила, что ее команда имеет стратегический план возрождения и становления Украины.

«Мы 20 лет отдавали силы и опыт Украине, и мы это будем продолжать делать и в дальнейшем», - подчеркнула Тимошенко.

По данным exit poll на 22:50 по московскому времени, партия «Батькивщина» занимает второе место с 13,47 процентов голосов. Голосование на выборах завершилось в 20:00, общая явка, по данным ЦИК Украины, составила 49,84%.

Предварительно партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» не набирает абсолютного большинства (40,94%). Это может означать, что для принятия решений ей придется заключать коалицию с другими партиями.