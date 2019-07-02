В окружении Пугачевой рассказали подробности поездки на лимузине по перрону Рижского вокзала

В окружении народной артистки России Аллы Пугачевой прокомментировали инцидент на Рижском вокзале, где примадонна проехалась по платформе на своем лимузине.

Инцидент, привлекший внимание прессы, произошел накануне, перед отправлением поезда дальнего следования Москва - Рига, на который певица села в сопровождении своего супруга, Максима Галкина.

Отъезд артистки снимали на видео поклонники ее творчества, которые потом выложили видео в Сеть. В РЖД пообещали провести проверку и выяснить, кто из сотрудников вокзала допустил выезд личного автотранспорта на перрон в технической зоне.

«Мы приехали за один час до отправления поезда, когда еще никого из пассажиров не было. Алла Борисовна могла прекрасно дойти пешком, дело не в ней. У нас до этого "Газель" с чемоданами проехала, потому что на Рижском вокзале нет грузчиков. А если можно одной машине, почему нельзя другой? Мы проехали в техническую зону, где никому помешать не могли», - заявила в разговоре со «Звездой» представитель Пугачевой.

Комментирующие поездку Аллы Пугачевой разделились на два лагеря: одни не видят ничего плохого в том, что артистке позволили подъехать к вагону, а другие считают, что закон для всех один и творческие заслуги в данном случае не имеют значения.