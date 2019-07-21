Metallica «взорвала» стадион в Москве, исполнив песню Цоя: видео

Группа Metallica исполнила на концерте в Москве песню группы «Кино» «Группа крови». Фанатов это привело в бурный восторг.

Примерно в середине шоу музыканты удивили поклонников неожиданной композицией – культовой песней «Группа крови», написанной и исполненной Виктором Цоем. От неожиданности зал сначала замер, а затем громко принялся подпевать.

Концерт американской рок-группы Metallica проходит сегодня, 21 июля, на стадионе «Лужники». Это пятое выступление исполнителей в России за сорокалетнюю историю существования группы.