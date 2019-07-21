Краснодар затопило из-за сильных дождей: видео

В Краснодаре из-за сильных дождей подтопило 29 дворов и порядка десяти автодорожных участков. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Уточняется, что уровень воды в местах затопления поднялся до двадцати сантиметров. На ликвидацию последствий наводнения отправлены пожарно-спасательные подразделения и сотрудники коммунальных служб, а также привлечено более 20 единиц техники. Сообщений о пострадавших в экстренные службы не поступало.

По данным МЧС по Краснодарскому краю, наиболее подтопленными остаются улицы Чапаева и Героев разведчиков, а также район Вишняковского рынка, где под водой оказались торговые ряды. В связи с подъемом уровня рек и активизацией экзогенных процессов прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, добавили в ведомстве.

Спецтехника МЧС в отдельных районах продолжают откачивать воду с улиц и из подвалов затопленных домов.

На кадрах, опубликованных в «ВКонтакте» видно, что машины с трудом передвигаются по заполненным водой улицам, при этом очевидцы сообщают, что некоторые машины застряли в водной пучине и оттаскивать их приходилось с помощью специальной техники. Другие кадры пользователя Instagram показывают, как один из молодых людей сначала ныряет словно в море в затопленную улицу, после чего проплывает еще несколько метров по течению. В данном случае, судя по всему, уровень воды поднялся гораздо выше, чем на 20 сантиметров.

Уточняется, что данный инцидент произошел на улице Московской в самом центре города.

Многие пользователи социальных сетей с юмором отнеслись к последствиям стихии, некоторые предложили даже дать название «новому морю» в центре Краснодара.

По прогнозу синоптиков, в городе до конца дня, а также 22 июля ожидается ливень с грозой, градом и шквалистым ветром до двадцати метров в секунду.