Суд вынес приговор члену «банды GTA» за попытку побега

Московский областной суд огласил приговор члену «банды GTA» за попытку совершить побег из-под стражи. Хазратхон Додохонов за это преступление получил наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Однако освободиться осужденный не сможет даже по прошествии столь долгого срока: в прошлом году Додохонов был приговорен к пожизненному лишению свободы за ранее совершенные преступные действия.

Напомним, 1 августа 2017 года находившиеся в тот момент под стражей пятеро участников преступной группы, среди которых был Додохонов, напали в лифте на сотрудников правоохранительных органов, отобрали у них оружие и попытались сбежать из здания Мособлсуда. В ходе завязавшейся перестрелки пострадал один сотрудник Росгвардии. Четыре злоумышленника были уничтожены, а Хазратхон Додохонов - ранен и задержан.

«Банда GTA» получила свое название по аналогии с компьютерной игрой Grand Theft Auto (GTA). В состав преступной группировки, орудовавшей на дорогах Москвы, Московской и Калужской областей, входили не менее 15 выходцев из Средней Азии. Бандиты по ночам останавливали автомобили, грабили водителей и пассажиров, после чего расстреливали их. Жертвами преступников стали 17 человек.

В августе прошлого года Московский областной суд огласил приговор пятерым членам банды. Четверо преступников получили наказание в виде пожизненного лишения свободы. Пятый подсудимый - 20 лет колонии строгого режима.