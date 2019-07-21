Посетители до смерти закормили пони в зоопарке Пензы

В зоопарке города Пенза жеребенок шетлендского пони погиб от заворота кишок вследствие переедания. Сотрудники учреждения утверждают, что смерть животного наступила после обильного угощения от посетителей.

Ветеринары около семи часов боролись за жизнь трехмесячного пони, однако помочь ему не удалось. При вскрытии выяснилось, что желудок жеребенка был переполнен едой и «разорвался от излишка».

«Медицина не всесильна…Не кормите наши животных, если хотите видеть их живыми!», – гласит призыв в сообщении на странице Пензенского зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».

По словам сотрудников, гости зоопарка зачастую не реагируют на просьбы от администраторов, а также игнорируют предупредительные таблички о том, что животных кормить запрещено. Ранее сообщалось, что в зоопарке Пекина двое туристов в течение получаса закидывали камнями гигантскую панду. Таким образом они пытались разбудить медведя и заставить его двигаться.