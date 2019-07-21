«Союз МС-13» пристыковался к МКС

«В настоящее время экипажи выполняют операции по подготовке к открытию переходных люков: проведение контроля герметичности отсеков корабля, переход в бытовой отсек, где они снимут и просушат скафандры, и выравнивание давления между МКС и “Союзом”», - говорится в сообщении Роскосмоса.

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