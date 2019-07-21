«Союз МС-13» пристыковался к МКС
К стыковочному узлу служебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС 21 июля, в 01:48 по московскому времени, в штатном режиме пристыковался пилотируемый корабль «Союз МС-13».
Международному экипажу с позывным «Утесов», в составе которого россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган, предстоит длительная космическая экспедиция.
«В настоящее время экипажи выполняют операции по подготовке к открытию переходных люков: проведение контроля герметичности отсеков корабля, переход в бытовой отсек, где они снимут и просушат скафандры, и выравнивание давления между МКС и “Союзом”», - говорится в сообщении Роскосмоса.
Несколько часов назад, 20 июля в 19:28 по московскому времени с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-13».