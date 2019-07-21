Политолог извинился за слова о смерти президента Туркменистана

Директор Центра мониторинга евразийских проблем, политолог Аслан Рубаев заявил, что информация о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не подтвердилась и извинился за то, что сообщил информацию в СМИ.

Он также отметил, что ранее полученные им сведения оказались опровергнуты тем же источником.

«Приношу свои извинения родным и близким президента, а также всем гражданам Туркменистана», - написал Рубаев на своей странице Facebook.

Ранее политолог якобы со ссылкой на неназванные источники в спецслужбах заявил в интервью «Говорит Москва» о смерти Бердымухамедова. Позже этому же изданию Рубаев рассказал, что эта информация не подтвердилась. Он предположил, что слухи о гибели туркменского президента появились из-за его десятидневного отсутствия на публике.

«Согласно русской пословице, теперь точно будет жить долго», - добавил Рубаев.

Ранее в посольстве Туркменистана в России опровергли сообщения о смерти президента, заявив, что подобная информация является «абсолютной ложью».