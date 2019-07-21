Зеленский определил приоритеты власти после выборов в Верховную раду

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил избирателей после обнародования данных exit poll на досрочных выборах в Верховную раду и рассказал об основных приоритетах власти. Он отметил, что победа партии «Слуга народа» позволит реализовать все его законодательные инициативы.

По словам украинского лидера, победа – это «большая ответственность» для него и его команды.

«Мы не подведем украинцев. Вы знаете, наши главные приоритеты, как и для каждого украинца, - это прекращение войны, возвращение наших пленных и победа над той коррупцией, которая до сих пор остается на Украине», - сказал Зеленский в штабе партии, откуда следил за объявлением данных национального exit poll.

Он отметил, что теперь удастся реализовать все обещанное гражданам Украины, и воплотить в жизнь необходимые для этого законодательные инициативы.

«Мы благодарны народу Украины за поддержку. Спасибо вам», - подчеркнул Зеленский.

В досрочных выборах в Верховную раду приняли участие 24 партии и 3220 кандидатов в одномандатных округах. По данным ЦИК Украины на 16:00, свои голоса отдали 36,25% избирателей. Цифры приведены в соответствии с данными по 160 из 199 избирательных округов. Партия «Слуга народа» набрала 43,9% голосов, за «Оппозиционную платформу - За жизнь» проголосовали 11,5% избирателей, «Европейская солидарность» получила поддержку 8,9%, «Батькивщина» - 7,6%, «Голос» - 6,3%, остальные – менее 5%, свидетельствуют результаты национального exit poll.