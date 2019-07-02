Чехия разрешила российским авиакомпаниям полеты в страну

Власти Чехии разрешили возобновить полеты российских авиакомпаний до 7 июля. Об этом сообщили в Минтрансе республики.

Второго июля стало известно, что российские авиакомпании «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Победа» приостановили полеты в Чехию из-за аннулирования Прагой выданных ранее разрешений. По данным ряда СМИ, это произошло из-за зашедших в тупик переговоров об условиях транссибирского транзита между двумя государствами.

В Минтрансе России действия чешских коллег назвали нарушением соглашения о воздушном сообщении между странами.