Чехия разрешила российским авиакомпаниям полеты в страну
В Минтрансе Чехии сообщили, что российским авиакомпаниям разрешены полеты в страну до 7 июля.
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Власти Чехии разрешили возобновить полеты российских авиакомпаний до 7 июля. Об этом сообщили в Минтрансе республики.
Второго июля стало известно, что российские авиакомпании «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Победа» приостановили полеты в Чехию из-за аннулирования Прагой выданных ранее разрешений. По данным ряда СМИ, это произошло из-за зашедших в тупик переговоров об условиях транссибирского транзита между двумя государствами.
В Минтрансе России действия чешских коллег назвали нарушением соглашения о воздушном сообщении между странами.