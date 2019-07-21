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Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности россиян

Кристина Волкова
20:45 21.07.2019
Политик отметил, что в скором будущем проблема может привести «к взрыву» экономики.
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности россиян
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о негативном влиянии вопроса закредитованности на российскую экономику в 2021 году.

Политик отметил, что в скором будущем проблема может привести «к взрыву» экономики. Примерные сроки, по оценкам Орешкина, составят до трех лет.

«Безболезненно точно уже не получится. Давайте не увеличивать проблему в размере, не отодвигать ее туда. Мы до 2022 года уже не дотянем. Давайте мы сейчас ею займемся, чтобы в 2021 году не бегать обожженными с криками. Набор предложений есть, будем их обсуждать в правительстве и с ЦБ», - заявил Орешкин в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Он добавил, что министерство разрабатывает последовательные меры по замедлению темпа роста кредитования.

Глава Минэкономразвития отметил, что ситуацию для рынка потребительского кредитования можно охарактеризовать как пузырь, но не для экономики, а для отдельных домохозяйств. В качестве объяснения своих слов он привел данные, что два года подряд прирост задолженности составляет около 25% в год - в прошлом году она выросла на 1,8 триллиона рублей.

«Чтобы он не лопнул и не забрызгал всех вокруг, его и надо потихоньку сдувать, и, надеюсь, что решения, которые ЦБ принимает, приведут именно к таким результатам», - сказал министр.

Максим Орешкин также заверил, что противостояния у министерства с ЦБ нет и никогда не было. Вместо этого ведомства проводят публичные дискуссии по ряду экономических вопросов, которые позволили бы разрешать проблемы до их возникновения.

Ранее, в рамках Петербургского международного экономического форума, глава Минэкономразвития заявил, что рост необеспеченного кредитования несет большие риски вступления экономики страны в рецессию к 2021 году. Он также посоветовал Центробанку не загонять людей в долговую яму.

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