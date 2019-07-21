На побережье в Исландии обнаружили десятки мертвых китов

Несколько десятков мертвых китов обнаружили туристы на побережье полуострова Снайфедльснес в Исландии. Млекопитающие могли выброситься на берег, потеряв ориентацию на мелководье.

Безжизненных гринд на берегу люди заметили с вертолета во время экскурсии по окрестностям. Туристы насчитали около 50 особей, однако, по словам пилота Дэвида Шваржанса, они могли заметить не всех.

«Их могло быть и больше. Некоторые на тот момент уже были погребены в песке», - цитирует очевидца ABS News.

Предположительно, киты одновременно выбросились на берег, где и погибли от обезвоживания. По словам Шваржанса, они все лежали рядом друг с другом и это была «очень грустная сцена».

Гринды, или круглоголовые киты, известны своим массовым выбрасыванием на берег, однако причины такого поведения до сих пор не выяснены. Морской биолог Эдда Элизабет Магнусдоттир уточнила, что такие млекопитающие склонны к растерянности в мелких водах. Для поиска друг друга, оценки глубины и других вещей они используют эхолокацию, однако из-за близости пологого песчаного дна теряют ориентацию.