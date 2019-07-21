Названы самые медленные магистрали Москвы

Десять самых медленных магистралей назвали в Москве. Данные за первые две недели июля опубликовал Центр организации дорожного движения.

Наиболее загружены за это время оказались проспекты Вернадского и Андропова, улица Профсоюзная, шоссе Энтузиастов, Дмитровское и Щелковское шоссе, Садовое кольцо, Мичуринский, Рязанский и Волгоградский проспекты.

«Количество машин, которые проезжают здесь, значительно превышает пропускную способность магистралей», - говорится в аккаунте ведомства в Twitter.

В связи с этим жителям столичного региона рекомендуют выезжать в центр раньше 07:30. Возвращаться же в область комфортнее будет после окончания часа пик.