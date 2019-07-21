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На Украине завершилось голосование на досрочных выборах в Раду

Наталья Вальханская
20:15 21.07.2019
По данным exit poll, в Раду проходят пять партий, преодолевших пятипроцентный барьер.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Sergii Kharchenko, globallookpress

Избирательные участки для голосования на досрочных выборах в Верховную раду закрылись на Украине в 20:00 (совпадает с московским временем).

Всего в выборах приняли участие 24 партии и 3220 кандидатов в одномандатных округах. По данным ЦИК Украины на 16:00, свои голоса отдали 36,25% избирателей. Данные цифры приведены в соответствии с данным по 160 из 199 избирательных округов.

По данным национального exit poll, партия «Слуга народа» набрала 43,9% голосов, за «Оппозиционную платформу - За жизнь» проголосовали 11,5% избирателей, «Европейская солидарность» получила поддержку 8,9%, «Батькивщина» - 7,6%, «Голос» - 6,3%.

Канал «112 Украина» приводит почти такие же цифры. Так, за «Слугу народа» выступили 42,7% респондентов, «Оппозиционная платформа - За жизнь» получила 12,9%, «Европейская солидарность» - 8,8%, «Батькивщина» - 8,5%, «Голос» - 6,5%.

По данным канала «1+1», у «Слуги народа» - 44,4%, у «Оппозиционной платформы - за жизнь» - 12,5%, у «Европейской солидарности» - 8,5%.

Предварительно партия действующего президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» не набирает абсолютного большинства. Это значит, что для принятия решений ей придется заключать коалицию с другими партиями.

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