«Что Вы хотите мне сказать? Права качнуть?»: глава Красноярского края резко ответил пострадавшим от паводка в Канске

Губернатор Красноярского края Александр Усс поговорил с жителями города Канска, где из-за паводка был введен режим чрезвычайной ситуации. Видеозапись визита руководителя региона была опубликована в Сети.

Жительница Канска обратилась к Уссу с вопросом о местной дороге, которую может размыть из-за паводка.

«А если сейчас вода пойдет и ее размоет? Нам вертолеты будут присылать?» - спросила она. «Что Вы хотите мне сказать? Права качнуть? Я тоже могу качнуть», - резко ответил Усс.

Затем губернатор Красноярского края все же дал жительнице более развернутый ответ и пообещал, что, если дорогу размоет, ее восстановят.

Размещенную в Сети запись диалога Усса с жителями Канска прокомментировала начальник управления пресс-службы губернатора Красноярского края Елена Уляшева. По ее словам, распространяемое видео «не отражает реального разговора» и «вырвано из контекста».

«Конечно, эмоции иногда брали верх и над жителями Канска, и над губернатором. Мы все живые люди», - написала Уляшева на своей странице в Facebook.

Река Кан вышла из берегов 29 июня и затопила около 200 дачных участков и частных домов. Вода добралась также до школы и детского сада. В результате паводка пострадали около 300 человек.