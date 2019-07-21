США перебрасывают войска в Саудовскую Аравию

Пентагон начал развертывание войск в Саудовской Аравии. Причиной называется рост напряженности в Персидском заливе из-за противостояния США и Ирана.

Речь идет о нескольких сотнях военнослужащих и военной технике. Часть войск и ракетные комплексы Patriot уже прибыли на базу к югу от Эр-Рияда. Переброска самолетов и остальных военнослужащих ожидается к концу лета.

Пентагон заявил, что этот шаг обеспечит «дополнительный сдерживающий фактор» перед лицом возникающих в регионе угроз, сообщает Al Jazeera. Это произошло на следующий день после того, как король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд дал согласие на размещение американских войск в стране.

О возможной отправке войск США на Ближний Восток стало известно в мае. На фоне напряженных отношений с Ираном это одобрил президент страны Дональд Трамп. Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан подтвердил эти данные, отметив, что США готовы разместить «необходимые силы» в регионе в ответ на иранскую угрозу.