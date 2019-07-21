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Полиция Гонконга применила слезоточивый газ против протестующих

Кристина Волкова
18:29 21.07.2019
Демонстранты требуют проведения демократических реформ и ответа властей на насилие со стороны правоохранительных органов.
Полиция Гонконга применила слезоточивый газ против протестующих
© Фото: Chan Long Hei, ZUMAPRESS.com Globallookpress

Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ против протестующих после того, как те перекрыли движение транспорта сразу на нескольких улицах в городе.

Демонстранты требуют проведения демократических реформ и ответа властей на предполагаемое насилие со стороны правоохранительных органов. Люди также настаивают на создании независимой комиссии по расследованию действий полиции, в частности стрельбы по митингующим резиновыми пулями, использовании перцового спрея и слезоточивого газа в ходе протестной акции 14 июля. Тогда пострадали не менее 30 протестующих и 11 полицейских.

По данным Reuters, в согласованной акции участвуют несколько десятков тысяч человек, которые на данный момент уже подошли вплотную к штаб-квартире полиции. В ответ на это правоохранители применили слезоточивый газ, чтобы отогнать людей от здания. Кроме того, демонстранты окружили офис центральных властей КНР. Здание забросали яйцами, разрисовали стены граффити и залили краской камеры видеонаблюдения.

Митинги в Гонконге продолжаются с начала лета после подписания законопроекта об экстрадиции на территорию материкового Китая лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР. Протестующие уверены, что таким образом власти получат возможность избавляться от оппозиционеров и неугодных правозащитников.

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